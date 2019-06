Um gewerbsmäßige Hehlerei geht es heute am Landgericht Halle. Der 40-jährige Angeklagte soll über drei Jahre lang auf einem gemieteten Fabrikgrundstück in Zeitz Gegenstände aufgekauft haben, von denen er wusste, dass sie gestohlen sind. Später soll er das Diebesgut verkauft haben, unter andrem Fahrräder, Mopeds, eine Schlagbohrmaschine und einen Starkstromverteiler. In dem Prozess wird über eine weitere Anklage verhandelt. Der Vorwurf auch hier: gewerbsmäßige Hehlerei. Insgesamt geht es in dem Verfahren um 70 Fälle.

Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM in Frankreich vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Durch den 1:0-Erfolg Chinas gegen Südafrika gestern ist das DFB-Team in Gruppe B nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Glückwunsch!

Sachsen-Anhalt will sich weiterhin an der Rettung der NordLB beteiligen, zögert aber noch mit der Freigabe des Geldes. Finanzminister André Schröder sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er werde den Staatsvertrag erst dann unterschreiben, wenn die von der Landesregierung festgelegten Bedingungen dafür ausgehandelt seien. Man beteilige sich nicht an Bankenrettungen zum Selbstzweck. So solle die landeseigene Investitionsbank aus der NORD/LB herausgelöst werden, ohne dass danach weitere Forderungen an das Land gestellt werden können.



Die NORD/LB ist die gemeinsame Landesbank von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und hatte mit Schiffskrediten Milliardenverluste eingefahren.