In den Gesundheitsämtern Sachsen-Anhalts wird das Coronavirus unterschiedlich beurteilt. Der Magdeburger Amtsarzt Hennig sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es könne deutlich kranker machen als die Schweinegrippe. So gehe die Rate der Todesfälle mittlerweile in Richtung drei Prozent.



Die Stendaler Amtsärztin Schubert hingegen betonte bei MDR SACHSEN-ANHALT, in ihrem Landkreis würden die ganz normalen Vorkehrungen wie bei anderen Erkrankungen gelten. Das neue Virus sei nach aktuellem Wissensstand weder so tödlich noch so aggressiv, wie die Corona-Hysterie es vermuten lasse.



Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland liegt mittlerweile bei 32. Am Abend meldeten Hessen und Hamburg je einen ersten Fall. Sachsen-Anhalt ist noch nicht betroffen, 90 Menschen wurden hier mit Verdacht auf das Virus getestet.