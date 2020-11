Streift jetzt durch ein Gehege in Stendal: Tiger Samur, hier fotografiert in seinem alten Zuhause Nürnberg Bildrechte: Tiergarten Nürnberg/dpa

Wir starten heute mal tierisch in den Tag. Denn an dieser Stelle möchte ich Samur begrüßen – der ist ganz frisch zu uns nach Sachsen-Anhalt gezogen. Samur ist acht Jahre alt und ziemlich schön. So, wie sich das für einen Sibirischen Tiger gehört. Vielleicht muss Samur sich noch daran gewöhnen, dass in seinem neuen Zuhause im Stendaler Tiergarten nicht Bayerisch gesprochen wird wie in seiner alten Heimat Nürnberg. Grundsätzlich aber hat Samurs Umzug viel Gutes: Er soll seine Art erhalten und hier in Stendal mit einer Tigerdame zusammen leben. Wir freuen uns auf Nachwuchs.



Denn Samur ist schon Papa von Zwillingen. Gute Gene also! Herzlich willkommen bei uns in Sachsen-Anhalt!