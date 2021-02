06:38 Uhr | Wieder Fälle von illegal eingeschleusten Flüchtlingen

In Sachsen-Anhalt hat die Polizei erneut zwei Fälle von illegaler Einschleusung per Lkw aufgedeckt. Wie die Bundespolizei mitteilte, bemerkte ein bulgarischer Fahrer bereits gestern mehrere Personen auf seinem Anhänger. Der Mann habe seinen Laster bei Ilberstedt gestoppt und daraufhin vier junge Männer aus Afghanistan entdeckt. Sie seien ohne Pass unterwegs gewesen, meldete die Polizei. Schon am Tag zuvor hatte ein Lkw-Fahrer auf der A38 bei Querfurt Klopfgeräusche auf seinem Auflieger bemerkt. Die Polizei entdeckte fünf afghanische Flüchtlinge. Nun wird gegen die Fahrer und die Eingereisten ermittelt.

06:24 Uhr | Seilbahn in Schierke gescheitert: Stadtrat vereinbart Stillschweigen über Planungskosten

06:12 Uhr | Sachsen-Anhalt hat Lust auf Dorf

Sachsen-Anhalt will mehr Gäste aufs Land locken. Das hat das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft mitgeteilt. Demnach sollen Tourismusprojekte in den Gemeinden mit 1,6 Millionen Euro gefördert werden. Ministerin Claudia Dalbert (Grüne) sagte, in den Tourismus auf dem Dorf zu investieren, bedeute, eine nachhaltige Entwicklung auf dem Land zu sichern. Anträge könnten Gemeinden, Gemeindeverbände und Vereine bis zum 3. Mai stellen.

05:59 Uhr | 89.000 Menschen in Sachsen-Anhalt geimpft – Erste Impftermine für Lehrkräfte