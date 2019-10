Ich sage jetzt Tschüss, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – und ich komme wieder, keine Frage! Schon ab Montag können wir uns im Ticker wiederlesen, wenn Sie denn mögen. Bis dahin!

Unser Top-Thema im Morgenticker ist den ganzen Vormittag über schon, dass der Solarmodul-Hersteller Solibro aus Thalheim insolvent ist.

Mit der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens sieht es für das sogenannte Solar Valley in Bitterfeld endgültig ziemlich düster aus. Denn: Solibro ist nicht das erste Unternehmen der Solarbranche, das aufgeben muss.

Im Laufe des Tages hier bei uns. Wir bereiten eine Chronologie über das Auf und Ab der Solarbranche in Sachsen-Anhalt vor, blicken auf die Anfänge zurück.

10:39 Uhr | Drei Überfälle in einer Nacht in Staßfurt

Oha. Sie haben heute Morgen vielleicht bei uns gelesen, dass in Staßfurt am späten Abend und in der Nacht eine Shisha-Bar und eine Spielothek überfallen worden sind. Nun kommt eine weitere Meldung von der Polizei hinzu: Demnach ist – ebenfalls in der Nacht, ebenfalls in Staßfurt, eine Tankstelle überfallen worden. Unbekannte haben laut Polizei zunächst die Stromversorgung gekappt, ehe sie durch eine Hintertür in die Tankstelle gelangten. Dort ließen sie dem Betreiber zufolge mehrere Waren mitgehen. Die Tankstelle hat vorerst geschlossen, Spurensicherer der Polizei sind vor Ort. Wir halten Sie auf dem Laufenden. In diese Tankstelle in Staßfurt brachen in der Nacht Unbekannte ein. Bildrechte: MDR/ Matthias Strauß

Das Wochenende steht bevor. Und morgen am Sonnabend soll es ja noch einmal schön herbstlich werden. Bedeutet: Die Sonne kommt raus.

Rund um den Merseburger Dom ist am Wochenende Rabenmarkt. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch In Merseburg ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr Rabenmarkt rund um den Dom. Angeboten werden Kunsthandwerk und Getöpfertes.

Im Stadtpark von Burg spukt's! Ab 17 Uhr halten schaurige Geister und Gestalten Einzug im düsteren Park. Gezeigt werden Gruselszenen und Tänze.

In Jessen ist für Sonnabend und Sonntag ein Schlittenhunderennen geplant. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

10:16 Uhr | Ein Ansprechpartner für alle Behinderten im Land

Sachsen-Anhalt hat einen neuen Behindertenbeauftragten. Christian Walbrach heißt er. Der 54-jährige Potsdamer ist gelernter Förderschullehrer und lebt seit 1984 in Magdeburg. Zuletzt hat er im Landesschulamt gearbeitet. Walbrach sagte, dass er den Sorgen und Bedürfnissen behinderter Menschen die Öffentlichkeit verleihen wolle, die sie verdienten. Walbrach ist von der Landesregierung für die kommenden fünf Jahre berufen worden. Er soll Ansprechpartner für alle behinderten Menschen im Land sein.

10:04 Uhr | Eine weltmeisterliche Familie

Thomas Gelbrich mit seinen Kindern Bildrechte: MDR/Martin Krause Darf ich Ihnen vorstellen?! Das ist Familie Gelbrich aus Sandersdorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Besondere an Familie Gelbrich: Zu ihr gehören vier Weltmeister – und zwar in Karate. Die Kids von Thomas Gelbrich – der übrigens auch Karate-Trainer in Sandersdorf ist – haben bei Welttitelkämpfen in Südafrika die Goldmedaillen abgeräumt. Beeindruckend, meine ich.



09:49 Uhr | Funkturm bei Osterburg vor 60 Jahren eingeweiht

Er ist wohl das höchste Wahrzeichen der Altmark: der Funkturm Dequede bei Osterburg. Heute vor 60 Jahren wurde der Fernsehturm eingeweiht. Bis heute ist der 184 Meter hohe Turm in Betrieb. Wo früher mal 30 Menschen gearbeitet haben, summen heute automatische Übertragungsgeräte. Aus Sicherheitsgründen kann der Turm allerdings nicht für Besucher geöffnet werden. Übrigens: Dass Sie unser Programm von MDR SACHSEN-ANHALT auf der Frequenz 94,9 hören, ist auch dem Funkturm zu verdanken.

09:36 Uhr | Chancen und Herausforderungen bei der Integration