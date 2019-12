Darf ein Mann mit Neonazi-Tattoo Mitglied in der CDU sein? Sachsen-Anhalts Christdemokaten haben am Abend entschieden: Nein. Wer Erkennungszeichen trage, die auf eine rechtsextreme Gesinnung schließen lassen, könne nicht Mitglied sein – ebenso wenig wie jemand, der in einem rechtsextremen Verein sei. So steht es in einem Papier, das die Parteispitze und die Kreischefs zum Fall Robert Möritz einstimmig beschlossen haben.



Kreispolitiker Möritz aus Anhalt-Bitterfeld bekommt damit eine letzte Chance. Er soll bis kommenden Freitag seine Kontakte in die Neonazi-Szene darlegen. Außerdem wurde er aufgefordert, sein Tattoo – eine Schwarze Sonne – entfernen zu lassen. Kritiker zweifeln daran, dass sich der Politiker wirklich von Rechts abgewendet hat.