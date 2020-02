An der Grube Brüchau wurden wiederholt Proben gezogen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie es genau mit der Giftschlamm-Grube in Brüchau bei Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel weitergeht, das ist noch offen. Aber: Es ist mittlerweile amtlich, dass die Grube in der Altmark undicht ist. Bohrschlamm kann in das Grundwasser sickern. An mindestens einer Stelle ist die Gesteinsschicht undicht, die die ehemalige Tongrube abtrennen soll. Das geht nach Angaben des Wirtschaftsministeriums aus einem Gutachten der Betreiberfirma hervor.



Laut Wirtschaftsministerium gab und gibt für die Menschen in der Umgebung keine Gefahr. Das belastete Grundwasser werde nicht genutzt. Derzeit wird geprüft, unter welchen Voraussetzungen die Deponie geschlossen werden kann. Zur Auswahl stehen eine Abbaggerung oder eine Abdeckung.