In Halle haben am Abend knapp 1.000 Menschen der Opfer des Angriffs vom Mittwoch gedacht. Sie versammelten sich mit Blumen und Kerzen zu einer Andacht auf dem Marktplatz. Ministerpräsident Haseloff rief die Menschen dazu auf, gegen jegliche Form von Antisemitismus und Rechtsextremismus vorzugehen. Halles Oberbürgermeister Wiegand sagte, dass von jedem Einzelnen Zivilcourage gefragt sei.

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle sitzt der mutmaßliche Todesschütze in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ am Donnerstagabend einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen, der gestern mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen worden ist. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm zweifachen Mord und versuchten Mord in mehreren Fällen vor.