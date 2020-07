Wie sollen die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt in Zukunft finanziert werden? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert vor allem mit Blick auf Kinder- und Jugend-Kliniken ein Umdenken bei der sogenannten Fallpauschale. Durch diese erhalten Kliniken erst Geld, wenn sie tatsächlich eine Behandlung und damit eine Leistung vorweisen können. Das reiche aber nicht, um Kinder-Kliniken vor allem im ländlichen Gebiet zu erhalten, so Haseloff. Es solle zusätzliche Gelder geben, um eine Versorgung auch ohne akute Fälle zu sichern. In Sachsen-Anhalt kämpft unter anderem das Klinikum in Gardelegen um die Zukunft seiner Kinderstation. ​