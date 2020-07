06:32 Uhr | HAVAG erneuert Gleise in Halles Altstadt – Bahnen werden umgeleitet

Fahrgäste der Straßenbahn in Halle müssen sich ab kommender Woche auf Behinderungen einstellen. Wie die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist der Grund eine neue Großbaustelle in der Altstadt.



Während der Sommerferien müssen rund 350 Meter abgenutzte Gleise zwischen Marktplatz und Franckeplatz erneuert werden. Bis zu 40 Bahnen in der Stunde rollen hier entlang. Die Bauarbeiten beginnen am Donnerstag und sollen bis zum 26. August. Tages- und Nachtlinien der HAVAG werden umgeleitet. Die Linie 16 wird vorübergehend eingestellt. Einzig für Fußgänger bleiben die Wege offen. Bildrechte: MDR/datawrapper

06:14 Uhr | Entscheidung über Evakuierung in Dessau

Müssen Teile Dessaus am Wochenende evakuiert werden? Das wird sich heute Morgen noch entscheiden.



Im Stadtteil Ziebigk wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst einen verdächtigen Gegenstand untersuchen. Das hat das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst der Stadt mitgeteilt. Sollte es sich um eine Weltkriegs-Bombe handeln, müssten im schlimmsten Fall 7.800 Menschen am Sonnabendmorgen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen wären auch der Bahnhof, mehrere Alten- und Pflegeheime sowie ein Krankenhaus. Die Stadt hat sich in den vergangenen Tagen bereits auf diesen Fall vorbereitet.

06:00 Uhr | Weitere Corona-Fälle in Schule und Fleischbetrieben

In Sachsen-Anhalt sind Corona-Infektionen an einer Schule und zwei Fleischbetrieben nachgewiesen worden. Alle Kontaktpersonen der Infizierten sollen bereits unter Quarantäne stehen. Die Details:

In Magdeburg ist ein Lehrer des Norbertus-Gymnasiums positiv auf das neue Virus getestet worden. Wie die Stadt mitteilte, müssen rund 100 Schüler und zehn Mitglieder des Schulpersonals in Quarantäne. Die Stadt riet den Eltern zudem, auch die anderen Schüler des Gymnasiums vorläufig zu Hause zu behalten. An der Schule selbst werde es nur einen Notbetrieb geben. Zeugnisse sollen erst zu Beginn des neuen Schuljahres ausgehändigt werden.

Im Burgenlandkreis ist währenddessen ein weiterer Infektionsfall am Weißenfelser Standort der Firma Tönnies gemeldet worden. Der Mitarbeiter war den Angaben zufolge im Urlaub, als vergangene Woche der Massentest stattfand.

Hinzu kommen drei Fälle in dem Kaufland Fleischbetrieb in Osterfeld. Darüber hat der Landkreis informiert. Die Infektionen seien bei präventiven Tests entdeckt worden.

05:43 Uhr | A2 ist trauriger Unfall-Rekordhalter