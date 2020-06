Wegen der erhöhten Zahl nachgewiesener Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat die Stadt Magdeburg weitere Konsequenzen gezogen: Die mittlerweile elfte Grundschule wurde geschlossen. Sie befindet sich in Westerhüsen und dort sei ein Reinigungsmitarbeiter positiv getestet worden. Außerdem wurden weitere Jugendeinrichtungen vorübergehend dicht gemacht. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir testen, testen und testen. Und stellen fest, da sind Mitarbeiter infiziert, die in den Schulen gereinigt haben; es sind Kinder infiziert in den Schulen." In den überwiegenden Fällen, er nannte eine Zahl von 90, handelt es sich bei den Betroffenen um Bewohner im Stadtteil Neue Neustadt. In den betreffenden Wohnblocks lebten etwa 700 Menschen, wo sich – dahin verdichten sich die Hinweise – einige als Teil einer rumänischsprachigen Community über Treffen in einer Pfingstgemeinde infiziert haben könnten.