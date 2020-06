08:23 Uhr | Gericht entscheidet über Fall der Haldensleber Bürgermeisterin Blenke

Über die Zukunft von Haldenslebens suspendierter Bürgermeisterin Regina Blenkle im Amtmuss nun doch in einem Prozess entschieden werden. Der Haldensleber Stadtrat hat am Donnerstagabend ein Angebot des Verwaltungsgerichts Magdeburg abgelehnt, den Fall mit einem schriftlichen Urteil zu beenden. Das wäre möglich gewesen – hätten sich sowohl Blenkle als auch der Stadtrat einvernehmlich auf dieses Vorgehen geeinigt. Doch das wollte der Stadtrat nicht. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hätte das schriftliche Urteil Blenkle wieder auf den Bürgermeisterinnenposten zurückgebracht. Sie wäre dann mit Abstrichen bei ihrem Gehalt bestraft worden.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Entscheidung der Stadtratsmitglieder nicht ganz so überraschend. Nun aber müssen die Richter in einem Prozess darüber entscheiden, wie sie den Abschlussbericht des Disziplinarverfahrens gegen die gewählte Bürgermeisterin auslegen. In dem waren auf mehr als 300 Seiten Vorwürfe gegen Blenkle zusammengefasst worden. Einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht. Blenkle war im Februar 2017 von den Stadträten suspendiert worden. Seitdem kann sie ihr Amt nicht mehr ausüben.

08:02 Uhr | Galeria Karstadt Kaufhof will 62 Filialen schließen

In Sachsen-Anhalt geht der bange Blick auf die Entwicklungen und Entscheidungen in der Unternehmensführung von Galeria Karstadt Kaufhof. Die Warenhauskette gilt als angeschlagen und will offenbar 62 ihrer 172 Fillialen schließen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, wären das immerhin weniger als geplant. Urspünglich sollten bis zu 80 Filialen geschlossen werden. Den Meldungen zufolge haben sich Management, Betriebsrat und die Gewerkschaft ver.di auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt. Bisher nicht bekannt ist allerdings, welche Filialen und wie viele Mitarbeiter betroffen sind. Einzelheiten sollen heute bekanntgegeben werden. In Sachsen-Anhalt hat Galeria Karstadt Kaufhof Filialen in Magdeburg, Halle und Dessau.

07:47 Uhr | Warteschlangen wegen Besuchsverbot an der Uniklinik