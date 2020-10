Kurzer Blick in die USA: Präsident Donald Trump ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, seine Frau Melania Trump ebenfalls. Das teilte Trumpf auf Twitter mit. Zuvor war bei einer engen Beraterin Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Trump und die First Lady befanden sich daher bereits in Quarantäne, als sie von dem Testergebnis erfuhren. Der US-Präsident hatte am Dienstag mit seinem Konkurrenten Joe Biden ein TV-Duell bestritten. Nun muss er vorerst in Quarantäne bleiben.