Für die immer wieder verzögerte Unterbringung von Bereitschaftspolizisten in Halle ist aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) jetzt eine geeignete Lösung gefunden worden. Es sei gut, dass andere Konzepte verworfen wurden und die Bereitschaftspolizei ein eigenes Objekt bekomme, teilte GdP-Chef Uwe Bachmann mit. Die Zahl der Einsätze für die Bereitschaftspolizei im südlichen Sachsen-Anhalt seien gestiegen. Auch für die Verkürzung der Einsatzzeiten sei die Hundertschaft in Halle zwingend notwendig, so Bachmann weiter. Die Gewerkschaft hoffe auf weitere Investitionen in sanierungsbedürftige Liegenschaften der Polizei in Sachsen-Anhalt. Der Finanzausschuss hatte gestern grünes Licht gegeben.