Das Wetter ist nicht so verlockend. Trotzdem eine erfreuliche Nachricht, dass heute weitere Freibäder im Land öffnen – wenn auch unter Auflagen. So öffnen in Magdeburg das Carl-Miller-Bad, das Erich-Rademacher-Bad sowie das Freibad Süd. In Halle geht das Saline-Bad an den Start. Kleine Fluchtpunkte, die gerade vor dem Hintergrund einer unsicheren Urlaubssaison in diesem Sommer wichtig werden. Damit heiße ich, Mandy Ganske-Zapf, sie herzlich willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT!