07:16 Uhr | Rehe sind wieder verknallt – Unfallgefahr steigt

Auf den Straßen steigt wieder die Gefahr von Wildunfällen. Grund ist nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes die Paarungszeit der Rehe. Bis Anfang August treiben die Böcke die Ricken vor sich her und damit auch auf die Straßen. Rund 6.000 Rehe sind demnach in Sachsen-Anhalt letztes Jahr durch Zusammenstöße mit Autos gestorben.



Dem ADAC zufolge sollte man besonders in Wändern und auf Landstraßen besonders vorsichtig sein – also aufmerksam fahren und die Straßenränder im Auge behalten.

06:57 Uhr | Fontäne auf Peißnitzinsel von Algen befreit

Die Hitze hat der Fontäne auf der Ziegelwiese in Halle zu schaffen gemacht: Sie war voller Algen und musste aufwendig gereinigt werden. Inzwischen sind die Düsen nach Angaben der Stadtverwaltung aber frei. Ab heute Nachmittag soll das Wasser wieder knapp 38 Meter in die Höhe schießen. An anderen Stellen sind noch Algen da. Bei der Säuberungsaktion wurden auch Flaschen und anderer Müll gefunden. Bildrechte: MDR/ Hanno Bauer

06:34 Uhr | Senioren profitieren von Telemedizin-Projekt

Digitale Arztbesuche können dafür sorgen, dass sich Senioren in der eigenen Wohnung sicherer fühlen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Telemedizin-Projekt einer Halleschen Wohnungsgenossenschaft. Dafür waren 20 Wohnungen mit entsprechender Technik ausgerüstet worden. Die Testpersonen konnten über ein Tablet bei medizinischen Fragen einen Arzt erreichen. Wie die Wohnungsgenossenschaft mitteilte, wurden im Projektzeitraum von 2018 bis 2019 insgesamt 80 Tele-Visiten durchgeführt.



Mehr dazu soll heute Vormittag in Halle vorgestellt werden.

06:17 Uhr | Schwimm-WM: Silber für Finnia Wunram

Was wir uns in der Redaktion heute alle fragen: Wie schafft man es eigentlich, 25 Kilometer zu schwimmen? Finnia Wunram vom SC Magdeburg weiß die Antwort – sie hat sich bei der Schwimm-WM in Südkorea soeben die Silber-Medaille in dieser Distanz erkämpft. Respekt!



Gold ging auf der 25-Kilometer-Freiwasser-Strecke an Brasilien und Bronze an Frankreich. Hat direkt nach dem Rennen allen Grund zum Strahlen: die 23-jährige Finnia Wunram vom SC Magdeburg. Bildrechte: Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn

06:06 Uhr | Bye-bye WhatsApp-Newsletter!