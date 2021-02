Nachfragen des MDR bei Beratungsdiensten zeigen zudem eine Zunahme der psychischen Belastungen für Kinder und Jugendliche im Lockdown. Die Sprecherin der "Nummer gegen Kummer", Nina Pirk, sagte, es gehe um Einsamkeit, Ängste und Sorgen um die Zukunft. Konflikte innerhalb der Familie spielten eine Rolle und auch verstärkt Gewalterfahrungen. Ähnlich äußerte sich Fachleiterin Lambert von der Jugendnotmail, einem Beratungsangebot per E-Mail.

06:35 Uhr | In der Altmark hilft die Bundeswehr

Auch in Stendal helfen Soldaten bei Corona-Schnelltests in Heimen aus. Wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte, wurden in der Hansestadt neun Bundeswehrsoldaten für die Test-Abnahme geschult. Sie sollen nun in den DRK-Einrichtungen in der Altmark eingesetzt werden.

Die Bundeswehr kann offiziell zur Unterstützung in der Pandemie angefordert werden. Die Kosten werden vom Bund übernommen, so hatte es das Bundeskabinett Ende Januar beschlossen.



Wie die Bundeswehr gestern mitteilte, sind in den vergangenen Monaten mehr als 3.300 Anträge auf Amtshilfe eingegangen, so viel wie noch nie. Laut Kanzleramtsminister Helge Braun haben mittlerweile mehr als die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland Hilfe bei der Bundeswehr angefordert. Die Schulung der Soldaten hat zwei Stunden gedauert. Hier im Bild wird die Auswertung vorbereitet. Dazu tragen sie Tropfen der zu testenden Probe auf den vorgesehenen Reagenzträger auf. Bildrechte: DRK-Kreisverband Östliche Altmark

06:28 Uhr | Magdeburg sucht Helfer für Schnelltests

In Magdeburg sucht die Stadt Freiwillige, die in Pflegeheimen aushelfen. Nach einer Mitteilung der Stadt sollen die Freiwilligen vor allem eingesetzt werden, um Abstriche für Corona-Schnelltests zu nehmen. Sie würden vorher entsprechend geschult, hieß es. Die Stadt verweist darauf, dass Erfahrungen in der Pflege und Medizin von Vorteil sind. Die Tätigkeit soll vergütet werden. In Magdeburg gibt es 35 Alten- und Pflegeheime.



Die Stadt will zudem 25 Bundeswehrsoldaten als Unterstützer anfordern.

06:16 Uhr | Sputnik-Impfstoff aus Dessau? – Land hat nix dagegen