In Sachsen-Anhalt befindet sich fast jedes dritte Kita- und Hort-Kind derzeit in Notbetreuung. Wie das Sozialministerium mitteilte, liegt die Betreuungsquote bei rund 31 Prozent, in der vergangenen Woche waren es etwa 28 Prozent. Daraus lasse sich ablesen, dass der Bedarf an der Notbetreuung mit der Länge des Lockdowns zu steigen scheint. Bis Mitte Februar sollen Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Das Angebot der Notbetreuung gibt es für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen.