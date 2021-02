In Sachsen-Anhalt musste so mancher zuletzt teureren Kraftstoff tanken. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt ist wegen des winterlichen Wetters in den vergangenen Tagen vereinzelt der Sprit an Tankstellen knapp geworden. Grund war nach Angaben des Mineralölverbands, dass Tanklaster auf schneebedeckter Straße nicht vorankamen. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, deshalb hätten sich Laster mit Kraftstoff-Nachschub mitunter verspätet. Für uns Kunden bedeutet das in einigen Fällen höhere Preise: Wer aktuell tanken muss, muss sich darauf einstellen, einmal auf den teureren Kraftstoff umzusteigen.