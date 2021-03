Guten Morgen! Sie sind also auch schon wach? Freut mich – und besonders freut mich, dass Sie so früh am Tag schon im Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT vorbei schauen. Den bestücke auch heute wieder ich. Luca Deutschländer ist mein Name und ich wünsche uns allen einen guten Start in diesen 12. März 2021.



Los geht es heute Morgen mit einer Maschine, die Sachsen-Anhalt buchstäblich in die Welt tragen soll. Die Lufthansa hat nämlich ihren neuen Airbus vom Typ A321Neo nach einer Stadt aus Sachsen-Anhalt benannt: Der Name Naumburg prangt von nun auf dem Flugzeug – und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) freut's. Das sei beste Werbung für Naumburg und unser Land, sagte Haseloff. Die Lufthansa benennt ihre neuen Maschinen einer Tradition folgend nach deutschen Städten.

Dieser Airbus fliegt künftig von Frankfurt am Main in die Welt – und wird Werbung für Naumburg machen. Bildrechte: Lufthansa