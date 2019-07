Der mangelnde Regen hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. Die ist auf der Elbe inzwischen komplett zum Erliegen gekommen. Wie die "Weiße Flotte" in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind die Ausflugsschiffe deshalb mit ihren Touren auf den Mittellandkanal ausgewichen, während der Güterverkehr von dort kommend den Hafen dank der Niedrigwasserschleuse problemlos erreichen kann. Kreuzfahrtschiffe machten derzeit komplett einen Bogen um die Region.



Derzeit liegt der Elbepegel an der Magdeburger Strombrücke bei 50 Zentimeter. Am Donnerstag könnte er Prognosen zufolge den niedrigsten Stand aller Zeiten erreichen. Im September 2018 wurde der an der Strombrücke in Magdeburg mit 45 Zentimetern angegeben.

Keine Schiffe auf der Elbe: Die Ausflugsschiffe müssen auf den Mittellandkanal ausweichen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß