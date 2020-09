Wir sind auf die Maximalvariante vorbereitet, dass alles so sein kann wie früher. Und wir sind auf die Variante vorbereitet, dass es nur ein kleines Angebot geben kann – also andere Modelle eines Weihnachtsmarktes. In jedem Fall wird es aber ein weihnachtliches Wernigerode geben.

In Sachsen-Anhalt dürfen Bordelle wieder öffnen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg entschieden. Die aktuell geltende Corona-Eindämmungsverordnung wurde in diesem Punkt außer Kraft gesetzt. Der Eingriff in die Berufsfreiheit der Bordellfetreiber und der Prostituierten sei nicht verhältnismäßig.