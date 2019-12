Wer heute Morgen mit Germanwings fliegen will, der könnte unfreiwillig an Boden bleiben. In der Nacht hat nämlich der dreitägige Streik der Germanwings-Flugbegleiter begonnen. Bis Mittwoch werden deshalb rund 180 Flüge ausfallen, meist innerdeutsche Verbindungen. Die meisten Verbindungen fallen an den Flughäfen Köln-Bonn, München, Berlin-Tegel und Düsseldorf aus. In Leipzig-Halle sind heute und morgen zwei Verbindungen von und nach Köln/Bonn betroffen. Am Wochenende war ein letzter Versuch der Arbeitgeber gescheitert, den Streik noch abzuwenden.