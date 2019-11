Elektronische Post statt Papier, Tinte und Porto: Die Verwaltungsgerichte in Sachsen-Anhalt nutzen ab kommendem Jahr das elektronische Anwaltspostfach. Gerichtliche Dokumente würden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ohne weitere Nachfrage auf diesem Weg zugestellt, teilte das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch in Magdeburg mit. Die Bundesrechtsanwaltskammer hatte im September 2018 das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach in Betrieb genommen. Es ermöglicht eine gesicherte elektronische Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und Gerichten. Spätestens ab dem 1. Januar 2022 wird es Pflicht.

Briefmarken und Co. gehören in Sachsen-Anhalts Gerichten bald der Vergangenheit an. Bildrechte: dpa

Schon seit Oktober spüren die Paketdienste das Weihnachtsgeschäft. Die Zahlen steigen. Das bedeutet vor allem für die Fahrer deutlich mehr Arbeit. Wenn das Weihnachtsgeschäft so richtig brummt, werden bei DHL in Osterweddingen in der Börde bis zu 32.000 Sendungen pro Stunde verarbeitet. Von Osterweddingen aus wird der gesamte Norden Sachsen-Anhalts mit Paketen versorgt. Auch bei Hermes in Haldensleben ist wegen der Weihnachtspäckchen mehr zu tun. An normalen Tagen gehen dort 14.000 Pakete durch, vor Weihnachten bis zu 20.000. Dadurch steigt die Zahl der Touren um bis zu 30 Prozent an. Hermes reagiert, indem neue Fahrer eingestellt werden. Laut Unternehmen werden 60 zusätzliche Kuriere benötigt.