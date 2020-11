Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne stellt heute Details zu den Impfzentren vor. Am Vormittag will die SPD-Politikerin darlegen, wie der Aufbau der Anlaufstellen für Corona-Impfungen vorankommt. Geplant ist, bis Ende Dezember in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt ein solches Zentrum einzurichten. Wo genau, ist bisher noch unbekannt. Nach Medienberichten sollen die Kommunen selbst nach einem geeigneten Gebäude suchen. Unklar ist auch noch die Rolle der mobilen Impfteams. Sie sind nötig, um etwa Bewohner in Altenheimen zu impfen.