Hallo und herzlich willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT.

Die Burgenlandbahn könnte im Stadtgebiet von Naumburg eine neue Endhaltestelle erhalten. Nach Auskunft der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA) werden derzeit Gespräche zur Verlängerung der Bahn bis zum Kaufland-Warenhaus geführt. Zwei neue Haltepunkte könnten zukünftig Ziele im Stadtgebiet besser erschließen, so begründet die NASA die Prüfung der gut einen Kilometer langen Reaktivierung der Strecke. Auf der Verbindung zwischen Naumburg-Ost und Teuchern wurde 2010 der Personenverkehr eingestellt.

Vor etwa drei Monaten hat ein Feuer die Pariser Kathedrale Notre-Dame schwer beschädigt. Hilfe für den Wiederaufbau kommt auch aus Naumburg. 35.000 Euro waren bei einer Spendenaktion der Vereinigten Domstifter zusammengekommen. Am Vormittag wird das Geld an den Beauftragten für deutsch-französische Angelegenheiten in Sachsen-Anhalt übergeben.

06:31 Uhr | Upsala in Zeitz

Fünf Jugendliche aus Zeitz haben gemeinsam mit den russischen Jugendlichen des "Rabaukenzirkus" in nur fünf Tagen das Theaterstück "DoMiNo" eingeübt und im renomierten "Upsala Zirk" in St. Petersburg aufgeführt. Jetzt ist Premiere in Zeitz. Das Projekt wird ausschließlich mit Jugendlichen durchgeführt, die einen "schweren Start" ins Leben hatten – also früh mit Gewalt, Drogen und Kriminalität in Berührung kamen. Das Thema von "DoMiNo" ist Krieg und Frieden aus der Sicht der Jugendlichen.

06:01 Uhr | Haseloff prangert Unterschiede zwischen Ost und West an

Eigentlich sollten die Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land gleich sein. Das steht sogar im Gesetzbuch. Wenn Sie allerdings schon mal in der tiefsten Altmark versucht haben, ein Video auf dem Handy zu schauen oder sich im Mansfelder Land über Straßen hinweg quälen mussten, in deren Schlaglöchern Großwild ertrinken kann – dann wissen Sie, dass da der Staat noch ein bisschen nachhelfen muss. Das findet auch Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Fordert Angleichung von West und Ost: Reiner Haseloff Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Er sieht weiter große Unterschiede zwischen Ost und West. Haseloff sagte dem MDR, der Staat müsse bessere Rahmenbedingungen schaffen. Seine Vorschläge: steuerliche Anreize für die Ansiedlung großer Unternehmen, die Förderung der Forschung, ein einheitlicher Mindestlohn in der Pflege und bessere Infrastruktur.

Eine Kommission unter Vorsitz von Bundesinnenminister Seehofer will heute einen 12-Punkte-Plan vorlegen, mit dem strukturschwache Regionen gefördert werden sollen.

05:45 Uhr | Prozess wegen räuberischer Erpressung

Und da ist schon der erste Crime-Eintrag: Ein Überfall in Weißenfels ist ab heute Gegenstand eines Prozesses am Landgericht Halle. Dem Angeklagten wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er soll an einem Abend im Februar auf offener Straße einen Passant in Weißenfels mit einem Messer bedroht und gezwungen haben, an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Der Erpresser begnügte sich mit 50 Euro und verschwand mit seiner Beute. Der 25-jährige Angeklagte hat bisher aber nichts zu den Vorwürfen gesagt. Wird er verurteilt, droht eine Gefängnisstrafe von mindestens 5 Jahren.

