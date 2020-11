In Sachsen-Anhalt werden die Blutkonserven knapp. Nach den Worten von Nico Feldmann vom Blutspende-Dienst in Dessau ist die Situation ernst. Die Reserven seien weitgehend aufgebraucht. Grund für die Knappheit: Wegen der Corona-Beschränkungen mussten etliche Blutspendetermine abgesagt werden, Spendentage an Berufsschulen und Universitäten fielen aus, ebenso in großen Unternehmen, so Feldmann. Um die Blutvorräte im Dessauer Institut aufzufüllen, bietet das Deutsche Rote Kreuz nun vielerorts Sondertermine für Spender an. Täglich werden in Sachsen-Anhalt etwa 500 Blutkonserven gebraucht. Hier geht es zu den Blutspende-Terminen des Deutschen Roten Kreuzes.