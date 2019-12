Auf der Autobahn 9 sorgt ein verunglückter Lastwagen heute Morgen für Probleme. Zwischen Bad Dürrenberg und dem Kreuz Rippachtal ist in der Nacht ein Lkw in eine Baustellenabsperrung gefahren. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Bergungsarbeiten gestalten sich allerdings schwierig. Wie lange die Fahrbahn in Richtung München gesperrt bleibt, ist unklar. Die Polizei erwartet Probleme im Berufsverkehr.

Der Hauptbahnhof in Halle ist nach viertägiger Sperrung heute Morgen wieder ans Netz gegangen. Der Bahnhof war am Donnerstag gesperrt worden, um die Sanierungsarbeiten an der Westseite des Gebäudes abzuschließen. An Sachsen-Anhalts wichtigstem Bahnknoten wird seit 2014 gebaut.