09:19 Uhr | Warten auf Corona-Test-Ergebnisse in Salzwedel

In Salzwedel sollen heute Nachmittag die Ergebnisse von 200 Corona-Tests vorlegen. Zwei Schüler aus dem Jahn-Gymnasium und der Lessing-Ganztagsschule hatten sich in den Ferien in Ungarn infiziert. Daraufhin waren Mitschüler und enge Verwandte in Quarantäne geschickt worden. Gestern wurden die Schüler und enge Kontaktpersonen getestet. Dabei hat auch die Bundeswehr geholfen. Für den Fall von weiteren Infizierten hat der Altmarkkreis Salzwedel mehr medizinisches Personal der Bundeswehr angefordert.

09:03 Uhr | In Halle läuft's erst noch an

In Halle fällt am Vormittag der Startschuss für den 9. Hallianz-Spendenlauf. Bis zum 18. September kann jeder, der Lust hat, für einen guten Zweck mitlaufen.



Unter dem Motto "Fit für Vielfalt" soll ein sportliches Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz gesetzt werden. Auch hier ist wegen der Corona-Situation das Konzept anders als zuletzt: Alle "Mitläufer" können im gesamten Zeitraum des Spendenlaufs entweder auf einer individuellen Strecke laufen oder an einer von drei interaktiven Demokratie-Touren teilnehmen.



Übrigens: Die erste Startklappe schlägt Doppel-Olympiasieger Waldemar Cierpinski. Olympiasieger und Sportgeschäftinhaber Waldemar Cierpinski darf heute in Halle die Startklappe halten. Bildrechte: MDR/ Jens Schlueter

08:47 Uhr | Magdeburger Firmenstaffel ist gelaufen

Alles anders wegen Corona: Die Magdeburger Firmenstaffel fand in diesem Jahr digital statt. Drei Monate lang konnten die 179 Teams mit ihren Mitgliedern Kilometer laufen und sammeln. Nun stehen die Ergebnisse fest.

Manuel Mohr und Fabian Frenzel vom Team MDR SACHSEN-ANHALT haben uns gut bei der Firmenstaffel verteidigt. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Firmenstaffel: Zahlen, bitte! Vom 1. Juni bis zum 31. August haben 2.663 Läufer in 179 Firmenteams ganze 491.375 Kilometer erlaufen.



Die meisten Kilometer erlaufen hat Sylvia Bornstedt vom Team "ottostadt magdeburg". Sie schaffte 1.877 km. Bei den Männern liegt Robert Taubitz vom Team "Firstsports Polefitness" mit 3.201 Kilometern auf dem 1. Platz.



Mit über 30.000 Team-Kilometern holte sich das Team "GETEC" mit Abstand den klaren Sieg bei der Firmenwertung. MDR SACHSEN-ANHALT landete mit 4.268 erlaufenen Kilometern auf Platz 36.

08:29 Uhr | Havelberger Krankenhaus vorzeitig geschlossen – Kritik wächst

Das Havelberger Krankenhaus ist seit heute laut Betreiber geschlossen. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Das Krankenhaus in Havelberg ist seit heute geschlossen. Die Betreibergesellschaft KMG stellte damit den Betrieb kurzfristig sogar einen Monat früher ein als geplant. Sie will in dem Gebäude ein Seniorenheim unterbringen.



MDR SACHSEN-ANHALT Reporter Alexander Klos berichtete heute Morgen von einem "Bild der Stille" in Havelberg. Trotz Schließung sind nach seinen Beobachtungen dennoch Mitarbeiter im Haus, Betten gemacht und Technik im Einsatz. Die Betriebsratsvorsitzende Sandra Braun sagte am Morgen, die Kollegen hätten am Freitag über Kontakte von der vorzeitigen Schließung erfahren, aber keine offizielle Information bekommen. Seit Anfang des Jahres verteidigen die Mitarbeiter ihr Klinikum gegen Schließungspläne. "Es zermürbt unheimlich", so Braun.

Havelbergs Bürgermeister Poloski hat verärgert und enttäuscht auf das vorzeitige Aus für das Klinikum der Stadt reagiert. Poloski sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er habe ebenfalls erst am Freitag von den Plänen der KMG erfahren. Der Bürgermeister sprach auch von politischer Ohnmacht auf kommunaler und Landesebene. Man habe es nicht geschafft, in einem Dreivierteljahr eine Lösung zu finden. Die Betreibergesellschaft begründete das Aus mit Millionenverlusten.

08:11 Uhr | Explosion in Wethau: 75-Jährige schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wethau bei Naumburg im Burgenlandkreis ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 75-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Wucht der Explosion sei so stark gewesen, dass ein Teil der Hausfassade nach außen gedrückt worden sei. Die Ursache ist noch nicht abschließend ermittelt, allerdings schließt die Polizei Selbstverschulden nicht aus. Es seien Gasflaschen am Ort der Explosion gefunden worden.

07:51 Uhr | Magdeburgs Geschäfte dürfen übernächsten Sonntag öffnen – oder?