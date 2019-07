Bildrechte: dpa

Im Tarifstreit in Mitteldeutschland hat Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert Mitarbeiter auf im Einzelhandel die Arbeit heute und morgen ruhen zu lassen. Verdi erwartet mehrere Hundert Streikende unter anderem in Halle und Leipzig. Schon in den vergangenen Tagen waren in Magdeburg Filialen von Kaufland und Ikea bestreikt worden.



Verdi fordert für die 256.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Mitteldeutschland eine Lohnerhöhung von zwei Cent in der Minute. Die Ausbildungsvergütungen sollen je Ausbildungsjahr um 100 Euro steigen. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zehn Monaten haben und allgemeinverbindlich sein.