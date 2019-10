Das Theater der Altmark in Stendal erhält von der EU und dem Land Sachsen-Anhalt knapp drei Millionen Euro. Wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, wird mit dem Geld das Gebäude energetisch saniert. So sollen der Wärmeschutz der Dächer und Wände verbessert, die Fenster erneuert sowie eine Photovoltaikanlage installiert werden. Außerdem wird die Beleuchtungsanlage auf LED-Technik umgerüstet.

Worum geht’s?

In Magdeburg trifft sich heute Nachmittag der Landtag. Dabei wird es nur ein Thema geben: den rechtsextremen Anschlag in Halle und dessen Folgen.



Was genau passiert im Landtag?

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat für heute Nachmittag eine Regierungserklärung angekündigt. Sie soll unter dem Titel "Freiheit. Sicherheit. Verantwortung. Solidarität mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt stehen."



Warum ist das interessant?

Knapp eine Woche nach dem Attentat hatte die Landesregierung ihre Teilnahme an der Landespressekonferenz abgesagt. Das war von Journalisten mehrerer Medien kritisiert worden. In einem Offenen Brief schrieben sie, nach dem Attentat habe die Welt auf Sachsen-Anhalt geschaut. "Gerade in dieser Situation haben wir eine Positionierung der Landesregierung in der Landespressekonferenz erwartet."



Diese Positionierung soll nun heute folgen. Wir werden für Sie berichten.