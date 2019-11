10:07 Uhr | Weißenfels: Von Polizisten niedergeschossener Mann ist gestorben

Der von Polizisten in Weißenfels am Wochenende niedergeschossene Mann ist am Abend im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Ermittlungen würden fortgesetzt. Polizisten hatten den 30-Jährigen am späten Samstagabend niedergeschossen und schwer verletzt. Der Mann hatte zuvor mit einer Waffe auf die Beamten und den Streifenwagen gezielt.



Die Polizeiinspektion in Magdeburg hat die Ermittlungen übernommen. Dass eine andere Behörde ermittelt, ist üblich, wenn Polizisten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen.

09:49 Uhr | Ballettdirektor stürzt in Dessau während Aufführung in Bühnengraben

Im Anhaltischen Theater Dessau hat es einen schweren Arbeitsunfall gegeben: Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, ist gestern der Ballettdirektor Stefano Gianetti während einer Aufführung in einen vier Meter tiefen Graben unter der Bühne gestürzt. Dabei zog er sich einen offenen Bruch am Bein zu. Die Zuschauer bekamen davon nichts mit, das Stück konnte fortgesetzt werden. Im Anhaltischen Theater Dessau passierte der Unfall. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

09:34 Uhr | Havelberger Schüler kämpfen mit Flyer gegen Lehrermangel

Diese Schüler wollen neue Lehrer für ihre Schule in Havelberg. Bildrechte: MDR/Andreas Müller Jede zehnte Unterrichtsstunde fällt in Sachsen-Anhalt aus. Das schätzt die Lehrergewerkschaft GEW. Einer der Gründe dafür ist der Lehrermangel.



Auch an der Havelberger Sekundarschule fehlen Lehrer. Das soll sich ändern, die Schüler nehmen das Problem jetzt selbst in die Hand. Sie wollen jetzt mit einem eigenen Faltblatt möglichst bundesweit Lehrer anwerben. Der Flyer soll an Universitäten verschickt werden. Und auch Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski hat den Schülern bei der Aktion Unterstützung zugesagt.

09:13 Uhr | Proteste gegen Weihnachtsbaum in Wernigerode

Eigentlich war es eine gut gemeinte Aktion: Im Spätsommer rief die Stadtverwaltung von Wernigerode die Bürger zur Baumspende auf. Wernigerode, immerhin zweitgrößter Kommunalwaldbesitzer im Land, fand nach Trockenheit und Borkenkäferfraß keinen geeigneten Weihnachtsbaumbaum für den Marktplatz. Mehr als 50 Angebote von Bürgern gab es, doch keines wurde angenommen.



Stattdessen wird heute eine Fichte in einer städtischen Parkanlage gefällt. Prompt protestierten Anwohner dagegen. Andere finden es schade, angesichts der Waldschäden einen gesunden Baum für den Weihnachtsmarkt zu opfern. So wird es wohl heute nicht ohne gemischte Gefühle Abgehen in Wernigerode, wenn der Weihnachtsbaum vor das malerische Rathaus gestellt wird.