Das sind die Top-Themen am Freitagmorgen:

07:24 Uhr | Die Gottesanbeterinnen sind unter uns

Wer freut sich besonders über das Sommerwetter? Na, zum Beispiel Gottesanbeterinnen. Die eigentlich südeuropäischen Tiere fühlen sich auch in Sachsen-Anhalt wohl. So existiert im Norden Ascherslebens, nahe der Autobahn, eine Gottesanbeter-Population. Doch auch im Raum Halle, Merseburg und Mansfelder Land sollen sich die Tiere ausbreiten, sagte Steve Hahnemann MDR SACHSEN-ANHALT. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Übrigens: Falls Sie hierzulande eine Gottesanbeterin im Gras finden – dann sollte das Tier dort bleiben. Fang und Haltung der geschützten Art ist in Deutschland verboten. Nach dem Foto bitte wieder ins Gras setzen, ja? Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

07:09 Uhr | 84-Jähriger und 88-Jährige sterben nach Geisterfahrt

Auf der Autobahn 14 bei Magdeburg hat ein Falschfahrer einen tödlichen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war ein 84-Jähriger am späten Abend zwischen den Anschlussstellen Stadtfeld und dem Kreuz Magdeburg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Ein anderer Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können und sei frontal in den Pkw gefahren. Auch ein drittes Fahrzeug sei erfasst worden. Der Falschfahrer starb noch an der Unfallstelle, seine 88-jährige Beifahrerin später im Krankenhaus. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Bis etwa 2 Uhr heute Morgen war die A14 in dem Bereich wegen Aufräumarbeiten gesperrt.

06:53 Uhr | Waldbrandgefahrenstufen steigen