Der erste bestätigte Fall der afrikanischen Schweinepest in Deutschland hat den Preisverfall beim Schweinepreis beschleunigt. So müssen beispielsweise Unternehmen in Anhalt und Wittenberg erhebliche finanzielle Einbußen verkraften. Ralf Donath vom Wittenberger Kreisbauernverband sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einem Minus von über 30 Prozent. Dieser könne zum wirtschaftlichen Ruin führen, so Donath. Es gebe derzeit ein Überangebot an Schweinen, dadurch brechen die Preise ein, bestätigte Heimut Rehhahn von der Mastanlage in Gerbisbach bei Jessen. Normalerweise würden zehn Prozent aller Schweine nach Asien exportiert – dort aber herrscht jetzt Einfuhrverbot.