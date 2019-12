Gestern habe ich mich damit von Ihnen verabschiedet, heute bgrüße ich Sie mit diesem Tipp: Verfolgen Sie doch mal diesen Live-Stream aus dem Zoo Magdeburg. Dort gibt es nämlich ein außergewöhnliches Pinguin-Paar: Witwer Karl-Ruprecht und seine beiden Damen Sarafina und José erwarten Nachwuchs. Drei Eier liegen in ihrem Nest. Der Schlupf der Pinguinkücken wird in den nächsten Tagen erwartet. So süß und so spannend!