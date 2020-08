Im Kindererholungszentrum (KiEZ) Arendsee ist ein Corona-Fall aufgetreten. Wie KiEZ-Leiterin Kirsten Hohmeyer mitteilte, wurden daraufhin alle 88 Gäste nach Hause geschickt. Lediglich die Gruppe des infizierten Kindes und ihre Betreuer sind in Arendsee verblieben. Das Gesundheitsamt des Altmarkkreises will sie heute testen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Die Gruppe hatte den Angaben zufolge keinen Kontakt zu anderen Urlaubern.



Die Ergebnisse der Tests sollen bereits am Dienstag vorliegen. Wenn alle negativ ausfallen, alle angemeldeten KiEZ-Feriengäste sofort anreisen.



Das KiEZ hatte wegen der Corona-Beschränkungen mit Stornierungen zu kämpfen, die Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Anfang Juli hatte meine Kollegin Julia Heundorf über den Neustart unter verschärften Hygienebedingungen berichtet.



Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieser Meldung war von 300 Gästen, die das KiEZ verlassen mussten, die Rede. Jedoch war dies der Belegungsstand, den die Leiterin MDR SACHSEN-ANHALT Mitte Juli mitgeteilt hatte. Vom Altmarkkreis Salzwedel kam nun eine aktualisierte Zahl. Wir bitten um Entschuldigung.