In Gardelegen hat ein junger Mann seinen Schlafzimmerschrank in eine Hanfplantage umfunktioniert. Wie die Polizei meldete, waren die Beamten wegen eines gestohlenen Sofas in der Wohnung des 20-Jährigen und nahmen starken Cannabis-Geruch wahr. Die Polizisten stellten die Pflanzen und das Sofa sicher. Gegen den Mann wird ermittelt.

Für die Ermittlungsbehörden in Sachsen-Anhalt ist es laut Innenminister Stahlkecht schwierig, Einzeltäter wie den von Halle frühzeitig zu erkennen. Das räumte er am Abend in der MDR-Sendung "FAKT IST" ein. Anschlagspläne von mehreren Tätern seien online besser erkennbar. Stahlknecht forderte, Hass im Netz konsequent zu verfolgen. In der virtuellen Welt dürften keine anderen Regeln gelten als in der analogen Welt. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum.