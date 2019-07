Was sonst noch los ist 15 Uhr – In den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg findet eine Pflanzensprechstunde statt. Ein Gärtnermeister beantwortet dabei Fragen rund um die Pflege von Zimmer- und Balkonpflanzen. Es können auch Pflanzen mitgebracht werden. Der Einlass erfolgt bis 16.30 Uhr.



19 Uhr – Im Graben der Moritzburg Halle startet heute das Apron-Sommertheater. Und es wird Jubiläum gefeiert, denn vor 20 Jahren fand das erste Sommertheater-Open-Air statt.



19.30 Uhr – Wernigerode empfängt zum elften Johannes-Brahms-Chorfestival 47 Chöre aus aller Welt. Zu dem Fest samt Wettbewerb wollen sogar Singgemeinschaften von den Färöer Inseln und aus Hongkong nach Sachsen-Anhalt kommen. Auch aus Kenia, Israel, Bolivien und Griechenland seien Chöre gemeldet - insgesamt seien 19 Nationen vertreten. Das Eröffnungskonzert findet ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche St. Sylvestri in Wernigerode statt.