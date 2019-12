In Halle ist ein Mann wegen versuchter schwerer Brandstiftung in mehreren Fällen verurteilt worden. Fast 30 Mal hatte es im vergangenen Jahr in und um Kelbra gebrannt. Gebäude, Lagerhallen und Fahrzeuge waren betroffen. In dem Prozess am Landgericht ging es neben Einbrüchen und Diebstahl aber nur um fünf versuchte Brandstiftungen.