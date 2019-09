"Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen..." – diese Worte wurden danach von lautem Jubel durchbrochen und haben sich in das kulturelle Gedächtnis Deutschlands eingebrannt. Gehalten hat sie der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am Abend des 30. Septembers 1989 auf dem Balkon der Prager Botschaft. Damit teilte er Tausenden Flüchtlingen aus der DDR mit, dass sie in den Westen ausreisen könnten.



Und an diese Rede wurde gestern mit einer Gedenkveranstaltung in Halle, wo Genscher seine Kindheit verbrachte, erinnert. Die frühere FDP-Politikerin Pieper sagte, der Mut der Ost- und Mitteleuropäer sei Vorbild im Kampf für Freiheit und Demokratie gewesen. Ihre Verdienste dürften nicht vergessen werden.