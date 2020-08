Das sind die Top-Themen am Montag:

07:59 Uhr | Pommes-Krise in Sachsen-Anhalt geht weiter

Finden Sie die zwei Fehler in diesem Bild! – Genau: Ketchup fehlt. Mayo fehlt. Bildrechte: Colourbox.de Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen? – Dann dürften die Fritten ja ein traumhaftes Jahr haben. Doch das Gegenteil ist der Fall: Nach den deutlich geringeren Pommeskartoffel-Absätzen wegen ausbleibender Gastronomie zu Beginn der Coronakrise macht nun der Wassermangel den Knollen zu schaffen.



Schon vor Jahren gründete deshalb Landwirt Bernd Kay aus Langenweddingen den Beregnungsverband Börde. Die Mitglieder erhalten nun Leitungswasser aus der Trinkwasserversorgung Magdeburgs. Doch auch das könnte in Zukunft knapp werden. Die "Rheinische Post" (€) zitiert Umweltministerin Svenja Schulze heute Morgen mit den Plänen, die Wasserversorgung nach neuen Prioritäten zu regeln. Trinkwasser habe Vorrang.



Die Landwirte in Sachsen-Anhalt denken daher bereits über Wasserspeicher als Alternativen nach. Allerdings stellt sich die Frage, was das dann für die Kartoffelpreise heißt.

07:41 Uhr | Landkreis Stendal ahndet Corona-Verstöße

Der Landkreis Stendal geht härter gegen Corona-Verstöße vor. In den vergangenen Monaten hat das Ordnungsamt des Landkreises 243 Bußgeldverfahren registriert. Davon sind allerdings 136 Verfahren eingestellt worden. Doch wie die Pressestelle des Landkreises Stendal mitteilte, wurden immerhin noch 72 Bescheide wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen erlassen. Dabei wurden Bußgelder von 100 bis 1.000 Euro fällig. Die Bußgeldbescheide gingen an Bürger des Landkreises – aber auch an Geschäfte, Gaststätten, Friseure oder Kosmetikstudios.

07:12 Uhr | Feldbrand im Altmarkkreis Salzwedel gelöscht

Im Altmarkkreis Salzwedel musste die Feuerwehr am Abend einen Feldbrand löschen. Wegen des entstanden Rauchs kam es zwischen Trippigleben und Wenze zu Sichtbehinderungen. Rund 300 Quadratmeter Feld standen in Flammen. Die Feuerwehr war mit 48 Kameraden im Einsatz. Inzwischen konnten die Flammen gelöscht werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.



Im Altmarkkreis Salzwedel herrscht wegen großer Trockenheit die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Die höchste Stufe 5 hingegen ist für die nördliche Börde, das Jerichower Land sowie die Landkreise Stendal und Wittenberg ausgerufen worden. Hier dürfen Wälder außerhalb der Wege nicht betreten werden. Die Trockenheit bleibt. Die Waldbrandgefahr auch. Bildrechte: dpa

06:48 Uhr | Neun Commerzbank-Filialen zum Jahresende auf der Kippe

Ihre Commerzbank ist derzeit geschlossen? Möglicherweise bleibt sie es. Bildrechte: dpa In Sachsen-Anhalt haben aktuell neun Commerzbank-Filialen wegen der Coronakrise geschlossen. Möglicherweise werden einige Zweigstellen nie wieder öffnen.



Wie die Bank mitteilte, sollen 200 der 550 derzeit bundesweit geschlossenen Filialen zu bleiben. Sie hätten ohnehin bis 2023 wegfallen sollen, so das Unternehmen. "Mit der Entscheidung schaffen wir Klarheit für unsere Kunden", zitiert die Deutsche Presse-Agentur einen Commerzbank-Sprecher. Klarheit darüber, welche Filialen im Einzelnen betroffen sind, herrscht allerdings nicht. Laut t-online gibt es statt einer öffentlichen Liste individuelle Informationen an die Kunden von ihren Bankberatern. Von der Schließung betroffene Mitarbeiter sollen an Standorte in der Nähe wechseln.

Rund 150 der geschlossenen Filialen will die Commerzbank bis Mitte September indes wieder öffnen, die übrigen 200 erst später. Doch auch das wird in der Branche in Frage gestellt. Wie das manager magazin berichtet, gibt es Pläne, sogar die Hälfte aller 1.000 Filialen zu schließen.

Diese Filialen in Sachsen-Anhalt sind derzeit geschlossen: • Magdeburg-Eiskellerplatz

• Burg

• Zerbst

• Aschersleben

• Schöningen

• Halberstadt

• Eisleben

• Hettstedt

• Halle-Neustadt Quelle: Commerzbank

06:26 Uhr | Mehrere Unfälle am Wochenende

Im Landkreis Wittenberg ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann gestern Morgen bei Gräfenhainichen auf der B107 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Saalekreis hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendliche angefahren und schwer verletzt. Die beiden 16-Jährigen hatten nahe Braunsbedra am Fahrbahnrand ein Moped geschoben, als sie erfasst wurden. In Stendal fing das Auto eines Fahranfängers gestern Morgen Feuer, nachdem es gegen einen Baum geprallt war. Der 18-Jährige und seine Begleiter schraubten noch die Nummernschilder ab, bevor sie flüchteten. Kurz darauf konnte der Fahrer von der Polizei gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab knapp ein Promille.

06:01 Uhr | Keine Maske, keine Hemmungen: Männer verprügeln Restaurant-Bedienung

Statt Argumenten flogen Fäuste. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de In Magdeburgs Altstadt haben mehrere Gäste eines Schnellrestaurants eine Bedienung verprügelt, nachdem diese sie auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen hatte. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Tätern augenscheinlich um Mitglieder eines Junggesellenabschieds.



Das 21-jährige Opfer musste im Krankenhaus versorgt werden. Wie MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen von der Polizei erfuhr, laufen die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern weiter, Zeugen werden vernommen und Videoaufnahmen aus dem Restaurant ausgewertet.

Zeugenaufruf Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Angriffs am Sonnabendabend. Wer die Tat beobachtet hat oder etwas zu möglichen Verdächtigen sagen kann, soll sich bei der Dienststelle unter der 0391 / 546 3292 melden.

05:48 Uhr | Wetter III: Heute entscheidet die Elbe