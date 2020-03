SPD-Landeschef Andreas Schmidt Er sprach von einem "guten Tag in Thüringen". Die Thüringer könnten nun den ersten Schritt zurück zu stabilen Verhältnissen gehen. Es stehe aber noch ein langer Weg mit Neuwahlen bevor. Schmidt übte auch scharfe Kritik an der FDP, die sich an der Abstimmung nicht beteiligt hatte. "Die Thüringer FDP-Fraktion hat heute den Begriff der vaterlandslosen Gesellen neu definiert", so Schmidt. Wer es nicht mal schaffe, eine Enthaltung abzugeben, müsse sich wirklich fragen, was er in einem Landtag zu suchen habe. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant