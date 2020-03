In Deutschland gilt seit Sonntag die Masern-Impfpflicht. Eltern müssen ihre Kinder gegen Masern impfen lassen, bevor diese in die Kita oder in die Schule kommen. Das gilt auch für Beschäftigte dieser Einrichtungen oder im medizinischen Bereich.



Eltern werden durch entsprechende Aushänge informiert. Auch Erzieherinnen, die nach 1970 geboren wurden müssen nachweisen dass sie gegen Masern geimpft sind.



Bußgeld bis zu 2.500 Euro möglich



Kinder ohne Masernimpfung können vom Besuch einer Kita ausgeschlossen werden. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro. Kinder die bereits eine Einrichtung besuchen, müssen bis Mitte kommenden Jahres den Nachweis erbringen, so Doreen Raach, die DEKITA-Chefin aus Dessau-Roßlau. DEKITA ist Träger von 19 Kindertagesstätten im Stadtgebiet Dessau-Roßlau.



Am Wochenende haben mehrere Eltern Klage am Bundesverfassungsgericht eingereicht – auch aus Sachsen-Anhalt.