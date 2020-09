Die Gläubiger der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben den Sanierungsplan gebilligt. Wie Konzernchef Miguel Müllenbach in einem Brief an die Mitarbeiter schreibt, stimmte die Gläubigerversammlung in Essen dem Insolvenzplan zu. Damit werden Verdi zufolge wohl über 5.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. 46 Filialen stünden vor dem endgültigen Aus, darunter auch die Karstadt-Filiale in Dessaus Innenstadt. Hier gibt es nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bereits Gespräche mit möglichen Nachmietern.