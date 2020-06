Das neue Ausbildungszentrum der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Sachsen-Anhalt entsteht in Halle. Wie die Stadt meldet, hat sie für das Projekt an der Saale am Holzplatz die Baugenehmigung erteilt. Der Neubau soll im Frühjahr 2022 fertig sein. Dort sollen Personal, Retter und Nachwuchs geschult werden. Was das Vorhaben kostet, wurde nicht berichtet. Lotto hatte angekündigt, den Bau mit 53.000 Euro unterstützen zu wollen.