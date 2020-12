Nach mehr als einem Jahr wurde am Montag das Urteil im rechtsterroristischen Anschlag von Halle gesprochen. Nun ist der Prozess zum Halle-Anschlag abgeschlossen, doch geht die parlamentarische Aufarbeitung weiter. Dafür will der Untersuchungsausschuss heute um 9 Uhr zusammenkommen und Überlebende befragen. Die vier hatten auch schon im Prozess ausgesagt und sich der Nebenklage angeschlossen. Ausschussvorsitzender Sebastian Striegel (Grüne) sagte, im Ausschuss sollen sie sich vor allem zum Polizeieinsatz am Tag des Anschlags äußern. Es geht um das mögliche Fehlverhalten von Beamten. Kritik gab es auch am Sicherheitskonzept der Polizei, da an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, keine gesonderte Bewachung der Synagoge vorgesehen war.