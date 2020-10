Im Zuge der Corona-Krise will der Bund das öffentliche Leben offenbar erneut stark herunterfahren. Verschiedene Medien berichten über eine entsprechende Beschlussvorlage für die Beratungen mit den Ländern am Mittwoch. Demnach sollen Kontakte in der Öffentlichkeit im November auf Mitglieder zweier Haushalte beschränkt werden. Gastronomiebetriebe, Theater, Kinos, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Kosmetiksalons sollen wieder schließen müssen. Restaurants dürften nur noch Speisen ausliefern oder zum Mitnehmen anbieten. Hotels sollen laut Vorlage keine Inlandstouristen mehr aufnehmen. Der Einzelhandel werde unter Auflagen geöffnet bleiben. Auch Schulen und Kindertagesstätten sollen den Betrieb fortsetzen. Die Einschränkungen werden den Angaben zufolge in einer Woche in Kraft treten und bis Ende November gelten. Die Gespräche zwischen Bund und Ländern finden am Mittag statt.​