Kaum sind die Infektionszahlen ein wenig rückläufig , da beginnen offenbar erste, bedeutende Lockerungsanstöße – und Diskussionen darum. Sachsen-Anhalts Landesregierung hat sich nun gegen solche Gedankenspiele aus Magdeburg ausgesprochen. Dort hatte der Amtsarzt der Landeshauptstadt, Eike Hennig, am Dienstag laut darüber nachgedacht, die Friseursalons in absehbarer Zeit unter strengen Vorkehrungen wieder zu öffnen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) stellten sich jetzt deutlich gegen einen solchen Vorstoß. Grimm-Benne sagte, sie halte die Debatte für nicht angebracht. Man müsse im Landesinteresse durchhalten und die Zahlen runter bekommen.

Magdeburg hat eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 90 – was in Sachsen-Anhalt aktuell tatsächlich vergleichsweise niedrig ist. Haseloff erinnerte daran, dass Magdeburg auch mal Spitzenreiter gewesen sei. Ausbrüche könnten jederzeit wiederkommen und jede Stadt treffen. Zudem warnte er vor Friseurtourismus nach Magdeburg mit Schlangen vor den Läden. Wie die "Volksstimme" heute Morgen berichtet, gibt es aktuell wieder einen größeren Corona-Ausbruch in einer Magdeburger Pflegeeinrichtung.