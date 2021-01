Im ganzen Land kann es heute Morgen auf den Straßen noch glatt sein. In Magdeburg sind am Abend an der A14-Abfahrt Magdeburg-Sudenburg zwei Lastwagen verunglückt. Eine 39-Jährige Fahrerin wurde dabei verletzt. Sie hatte wegen extremer Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und kippte zur Seite. Ein nachfolgender Laster konnte zwar ausweichen, fuhr aber einen Graben. Die Bergungsarbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Abfahrt Sudenburg ist gesperrt.