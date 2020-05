​Das Wichtigste am Morgen

08:02 Uhr | TUI streicht 8.000 Stellen - Branche demonstriert

Der Reisekonzern TUI streicht wegen der Corona-Krise weltweit 8.000 Stellen. Das teilte das Unternehmen mit. Einzelheiten gibt es noch nicht. Deutschlandweit wollen Inhaber von Reisebüros und mittelständische Reiseveranstalter heute für mehr staatliche Hilfe demonstrieren. Die Tourismusbranche fordert einen Sonderfonds des Bundes in Höhe von 15 Milliarden Euro. Damit sollen die Arbeitsplätze gesichert werden. In Sachsen-Anhalt wird unter anderem in Halle demonstriert. Bereits Ende April gab es eine Demo in Magdeburg mit leeren Koffern. Auch heute demonstriert die Reisebranche wieder bundesweit. Bildrechte: MDR/Sören Thümler

07:48 Uhr | B27 nach Lkw-Unfall noch stundenlang gesperrt

Im Landkreis Harz ist die Bundesstraße 27 zwischen Blankenburg und Hüttenrode nach einem Lkw-Unfall seit dem Abend gesperrt. Laut Polizei wurde der Fahrer schwer verletzt. Was genau passiert ist, muss noch geklärt werden. Die Beamten gehen davon aus, dass die B27 noch bis in den Vormittag hinein gesperrt bleibt.

07:32 Uhr | Kita-Öffnung für alle Kinder nach Pfingsten?

Sachsen-Anhalt will die Kitas nach Pfingsten wieder für alle Kinder öffnen. Bildrechte: dpa Gute Nachrichten für Eltern: Sachsen-Anhalt will die Betreuung in Kitas und Horten nach Pfingsten wieder für alle Kinder öffnen. Das hat Sozialministerin Grimm-Benne im Facebook-Forum bei MDR SACHSEN-ANHALT angekündigt. Damit solle jeder Zugang erhalten, der eine Kinder-Betreuung benötige. Bisher gibt es nur eine Corona-Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen sowie für Alleinerziehende. Über ein genaues Konzept will die Landesregierung Grimm-Benne zufolge am kommenden Dienstag beraten. Vorbild könnten die Schulen sein. Dort werden kleinere, immer gleiche Gruppen unterrichtet.

07:11 Uhr | Robra: Theater dürfen noch vor Pfingsten öffnen

In Sachsen-Anhalt dürfen die Theater möglicherweise noch vor Pfingsten wieder öffnen. Davon geht zumindest Kulturminister Rainer Robra aus. Er sagte dem MDR, man habe die Gefahr durch die Corona-Pandemie im Blick. Dennoch könne man eine Wiederaufnahme des Betriebs verantworten. Es lägen bereits Hygiene-Konzepte vor. Laut Gesundheitsministerin Grimm-Benne muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Außerdem sei wichtig, dass die Behörden nachverfolgen könnten, wer bei welcher Veranstaltung gewesen sei.

06:56 Uhr | Koch-Azubis in Wernigrode gehen eigenen Weg